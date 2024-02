Liliana Resinovich, Claudio Sterpin a Chi l'ha Visto: «A me non ha mai detto che riceveva chiamate da qualcuno che ansimava»

di Cristina Siciliano

Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli dopo aver ospitato settimana scorsa Sebastiano Visintin ha accolto in studio Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich che ha dato la sua versione in merito alla discussa telefonata avuta con il marito della donna scomparsa. «Claudio Sterpin si è inventato questa relazione con mia moglie - aveva dichiarato Sebastiano Visentin -. Io non metto in dubbio che dentro di lui ci sia stata quest’idea di Liliana. Sul blocco del telefono? Lei mi diceva che c’era qualcuno che un po’ la assillava. Quando ho visto il numero sul suo cellulare ho telefonato e sentivo ansimare. Ecco perché l’ho bloccato». Claudio Sterpin ha così deciso di replicare svelando nuovi dettagli e retroscena intriganti in merito telefonata intercorso tra lui e Sebastiano.

Le parole di Claudio Sterpin

«A me lei non ha mai detto che riceveva chiamate da qualcuno che ansimava - ha sottolineato Claudio Sterpin -.



L'avvocato di Claudio Sterpin

«Perché nessuno chiede a Visentin perché ha bloccato il numero di cellulare? - ha chiesto l'avvocato di Claudio -. In dichiarazioni pubbliche Sebastiano dice che lui ha chiamato per verificare determinate cose. Io penso che lui cerchi di fare il funambolo. C'è un dato importante: la mattina in questura si presenta il titolare del cellulare dopo 11 ore dalla scomparsa. Il 29 dicembre la Procura dice di aver visionato le telecamere che non hanno mostrato a nessuno dei familiari. Ma questa donna anche Claudio e Sebastiano non la riconoscono».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 22:51

