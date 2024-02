Chi l'ha visto, Antonella Di Massa scomparsa: il mistero della Fiat bianca. L'appello disperato del marito

di Cristina Siciliano

Il mistero della scomparsa di Antonella Di Massa, una 51enne della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato 17 febbraio, continua a suscitare interrogativi e dibattiti. Durante la nuova puntata di Chi l'ha visto, il programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse, Federica Sciarelli ha aperto il caso e ha analizzato alcuni dettagli cruciali della scomparsa. La 51enne sposata e con i due figli si è allontanata dalla sua abitazione nel comune di Casamicciola a bordo della sua auto, una Fiat bianca. La vettura è stata poi ritrovata piena dei suoi oggetti personali in un parcheggio nella frazione di Succhivo, nel Comune di Serrara Fontana. Antonella indossava un giubbotto nero con il cappuccio alzato sul capo e portava un sacchetti bianco di plastica in mano.



Le parole del marito Domenico

«Antonella non ha nulla con lei ed è difficile così rintracciarla - ha sottolineato Domenico -.

Poi l'appello del marito Domenico: «Controllate le telecamere vi prego, che sono davvero importanti. Chiedo di aggiornarci appena possibile perché siamo davvero preoccupati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 22:51

