A Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ospite Pietro Orlandi, il fratello Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni che è sparita nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma e non è mai più stata ritrovata dopo essere uscita di casa per andare a scuola di musica. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Pietro Orlandi ha fornito nuove informazioni in suo possesso sulla sparizione della sorella.