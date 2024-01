Chi l'ha visto, Andreea Rabciuc. Le indagini: «All'interno del casale è stata trovata una scritta»

di Cristina Siciliano

Dopo la puntata della scorsa settimana, questa sera a Chi l'ha visto, si è tornato a parlare del caso Andreea Rabciuc. Il programma condotto da Federica Sciarelli, aggiorna in tempo reale sul caso, che nel corso delle ultime settimane ha monopolizzato le pagine di cronaca nera.

La campionessa di tiro a segno è stata vista l’ultima volta nel casale, ma resta da chiarire se vi sia giunta da sola o se qualcuno l’abbia portata lì. Il casolare è stato esaminato dettagliatamente giorni dopo la sua scomparsa, sollevando domande sulla sua presenza in quel luogo e su come sia riuscita a sfuggire all’attenzione di coloro che la cercavano. L'inviata del programma, Veronica Briganti, ha cercato di fare il punto della situazione.

«All'interno di questo casale è stata trovato una trave con una scritta fatta con un pennarello composta da più parole - ha sottolineato l'inviata Briganti -. Quella scritta, insieme ad una sciarpa con le stelline porterebbero verso un'unica direzione: gesto autolesionista da parte di Andreea. C'è questa finestra sfondata che costituisce la chiave della vicenda. Un'altra cosa importante, con la Tac sul cranio e su alcuni resti ossei che hanno evidenziato l’assenza di traumi e lesioni». «Com'è possibile che Andreea non sia stata ritrovata nei giorni della scomparsa?». Con questa domanda Federica Sciarelli apre nuovamente il caso durante la puntata.

Il proprietario del casale che ha trovato il corpo

Durante la puntata è stata mandata in onda la dichiarazione del proprietario del casale. «Inizialmente non ho trovato nulla di strano - ha sottolineato il proprietario del casale -.

Il proprietario ha aggiunto: «Quando sono usciti mi hanno detto che non hanno trovato nulla di strano. Il 6 aprile mio cugino mi ha mandato un video che diceva che la festa si era tenuta nel mio casolare. Nel video si vedono le scale che vanno sulla finestra. Quando ho visto questo video mi sono arrabbiato. È stato pubblicato il 6 aprile. Sono andato al casolare e la finestra sul retro era rotta. Li volevo denunciare per violazione di domicilio poi si sono scusati. Dovevo incontrali per indicare loro quale era il casolare giusto ma non si è più sentito nessuno».

