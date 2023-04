I genitori gli trovano il primo lavoro a 50 anni, ma lui il primo giorno in azienda deruba i colleghi e viene licenziato in tronco

di Redazione web

Primo giorno di lavoro a cinquant'anni. E anche ultimo. È accaduto a un uomo residente a Morolo (Frosinone) che appena messo piede nell'azienda che l'aveva assunto come magazziniere ha derubato i colleghi di portafogli e carte di credito. Il furto è stato immediatamente scoperto, e l'uomo licenziato in tronco.

Dimentica l'auto aperta, sul sedile una busta con 11mila euro in bella mostra: i ladri passano, la prendono e se ne vanno

Moglie apre la posta e scopre il tradimento, il marito ha un'amante e un figlio

Esami all'università solo un castello di bugie: studente trovato morto impiccato dalla sorella

L'assunzione

I fatti, come scrive Il Messaggero, risalgono a sette mesi fa, quando i genitori del cinquantenne, che vive ancora a casa con loro e non aveva mai lavorato prima, dopo molto penare erano riusciti a fargli trovare un lavoro da magazziniere in una azienda del capoluogo ciociaro che si occupa di pezzi di ricambio di mezzi agricoli. Il figlio non si era mai impegnato nella ricerca di un lavoro, ma stavolta il colloquio era andato bene e aveva finalmente preso servizio Grande il sollievo dei genitori, preoccupati per le sorti del figlio una volta che loro non ci sarebbero più stati.

Il licenziamento

Il neoassunto, però, non ha aspettato neanche che terminasse il suo turno di lavoro per dare un valido motivo di licenziamento al suo capo: prima di uscire per delle consegna, ha ripulito gli armadietti che contenevano portafogli, carte di credito ed effetti personali dei colleghi. È persino uscito a fare shopping, rinnovando il suo guardaroba, per poi tornare in azienda con l'auto piena di pacchi. I colleghi non ci hanno messo molto a collegare i fatti. Il licenziamento è scattato in tronco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA