Dimentica l'auto aperta, sul sedile una busta con 11mila euro in bella mostra: i ladri passano, la prendono e se ne vanno

di Redazione web

Un vero gioco da ragazzi, uno di quelli in cui se la caverebbero anche i meno sgamati del mestiere. Colpo facile e grosso a Lignano, dove una banda di malviventi si è portata a casa la cospicua somma di 11mila euro senza nemmeno dover romper vetri o forzare serrature.

I genitori gli trovano il primo lavoro a 50 anni, ma lui il primo giorno in azienda deruba i colleghi e viene licenziato in tronco

La busta con i soldi in bella mostra

È bastato semplicemente aprire la portiera dell'auto, una Toyota Aygo che la proprietaria, una donna di 70 anni, di nazionalità austriaca, aveva dimenticato di chiudere a chiave. Tutto fuorché all'eventualità di un furto avrà pensato la donna, parcheggiando vicino alla casa, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Eppure sul sedile la ghiotta busta era ben visibile, con banconote di diverso taglio, da 50 a 100 euro. Non sarà sembrato vero ai ladri, i quali, aperta la portiera della macchina, hanno preso il bottino, messo in saccoccia, scappandosene senza lasciar traccia. La vittima, dopo essersi accorta del furto, si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto.

I genitori gli trovano il primo #lavoro a 50 anni, ma lui il primo giorno in azienda deruba i colleghi e viene licenziato in tronco https://t.co/ZfGKhXpgF8 — Leggo (@leggoit) April 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 07:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA