Liberato morto a 18 anni, era una giovane promessa del calcio. Il dolore degli amici: «Continua a giocare tra le nuvole»

Airola in lutto per la morte del giovane Liberato Ruggiero, scomparso a soli 18 anni dopo una grave malattia con cui combatteva da tempo. Il ragazzo era una giovane promessa del calcio campano con un passato nel settore giovanile della Cavese e cresciuto calcisticamente nella squadra dell'Oasi Sanfeliciana.

Il dramma

Liberato si è spento in un ospedale di Roma, dove era ricoverato per svolgere alcune cure. Accorato cordoglio e dolore nei messaggi che inondano i social in queste ore di parenti, amici e del mondo del calcio giovanile. «Ci ha lasciato Liberato Ruggiero,giovane ragazzo del 2005 con un passato nel settore giovanile biancoblú. Tutto il club metelliano si stringe al dolore della famiglia. Continua a rincorrere il tuo amato pallone anche fra le nuvole» il post su Facebook della Cavese.

Giovedì 6 Aprile 2023

