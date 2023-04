Bambino di 4 anni morto, massacrato di botte e ucciso: genitori arrestati, ma è giallo. Il post del papà: «È stato qualcun altro, siamo innocenti»

Un bambino di 4 anni morto per "gravi ferite", i genitori accusati di omicidio e arrestato. Una storia orribile, per la polizia chiarissima e senza dubbi. «Sono stati loro». Ma la coppia si difende, pubblicando un post su Facebook che sposta l'attenzione verso un altro colpevole. «Il mio mondo è stato capovolto 5 volte questa settimana e non avrò mai più fiducia in nessuno», ha scritto il papà a pochi giorni dall'accusa di omicidio. «Mio dolce bambino, otterremo giustizia per te».

Cosa è successo

Il bambino è morto lo scorso 14 giugno nell'Illinois, Stati Uniti, dopo essere stato ricoverato con gravi ferite all'ospedale e aver sofferto per alcune giorni. Gli investigatori hanno scoperto che il bambino aveva subito una frattura del cranio e fratture multiple delle costole. Logan Hutchings e Sophia Kelly, 21 anni entrambi, sono stati arrestati il 12 giugno con l'accusa di omicidio di primo grado del loro figlio Ocean Wayne Hutchings.

Il 12 giugno erano stati chiamati dai servizi dell'infanzia, per rispondere delle accuse di maltrattamenti. La mamma di Logan (il papà del bambino) ha pubblicato un post su Facebook per difendere suo figlio. «È innocente», scrive sicura. I due sono adesso in carcere, con una cauzione fissata a 1 milioni di dollari. La loro prossima udienza in tribunale è fissata per il 20 aprile.

