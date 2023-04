Ragazzo di 17 anni morto a Napoli, l'ipotesi choc: «Sul tetto di quel capannone per una sfida o per gioco»

di Redazione Web

Il ragazzo di 17 anni morto ieri nel napoletano a Casalnuovo di Napoli, precipitato dal tetto di un capannone e deceduto sul colpo, forse era salito su quel capannone per una sfida o per un gioco. Sono i primi risultati delle indagini dei carabinieri, giunti ieri sera in via Giovanni Falcone, dove è stato trovato il corpo senza vita del giovane.

I militari ieri sera sono arrivati all'interno di uno stabilimento industriale in disuso, insieme con il 118, chiamati dai due amici che erano in compagnia della vittima. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Il ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso. I militari dell'Arma al momento non escludono che si possa essere arrampicato per una sfida.

