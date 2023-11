Legionella, una donna morta e un'altra ricoverata: erano entrate in contatto in un hotel. Scatta l'allarme

di Redazione web

Morta dopo aver contratto la legionella. Una donna di 66 anni è deceduta al Policlinico di Monserrato, a Cagliari, a causa del virus, mente un'amica della vittima è ricoverata in gravi condizioni. Inizialmente le due donne sono state ricoverate per una grave polmonite, ma per la 66enne il quadro clinico si è aggravato fino al decesso, mentre l'amica, una 77enne di Quartu Sant'Elena, è ancora ricoverata. Le due donne sarebbero entrate in contatto, tra il 2 ed il 5 novembre, in un incontro all'hotel Rodia di Oristano. Per questo motivo l'albergo è stato chiuso dall'Asl locale.

Hotel chiuso

«La struttura è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell'esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati dai tecnici specializzati del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl oristanese nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque. I risultati delle analisi si conosceranno non prima di una quindicina di giorni», si legge nella nota diffusa dall'Asl.

Cosa è la legionella

La "malattia del legionario", più comunemente definita legionellosi, è un'infezione polmonare causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella, del quale sono state identificate più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi.

La malattia del legionario, dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6 giorni), si manifesta come una polmonite infettiva.A volte possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci.

