Le Foche a Domenica In: «Nessun risentimento verso l'uomo che mi ha aggredito, ringrazio il poliziotto che mi ha salvato la vita»

«Nessun risentimento» nei confronti dell'uomo che lo ha aggredito ma una richiesta: «tutelare i medici, soprattutto quelli in prima linea come quelli che stanno al pronto soccorso e i medici di famiglia». Intervistato a Domenica in l'immunologo del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche spiega di avere conosciuto anche la famiglia del suo aggressore che venerdì scorso lo ha ridotto in condizioni critiche con traumi al viso.

«Ringrazio la persone che è intervenuta e mi ha salvato la vita»

«Non ho risentimenti verso questa persona - ha detto - precedentemente avevo visto la mamma, una persona che cercava di calmarlo e di tutelarlo.

