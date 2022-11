Lamborghini Huracan lanciata a 300 all'ora in autostrada, poi l'incidente choc (illesi i passeggeri): il video è virale

Stanno facendo il giro del web le immagini e i video di un tizio qualunque che distrugge una Lamborghini Huracan sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Chiaramente non andava a velocità codice e le condanne a posteriori, come al solito, fioccano numerose: "non si deve correre sulle strade pubbliche", "criminale", "pazzo", ecc ecc ecc. Ora quello che mi chiedo è: nessuno ha mai notato i video di noti youtuber che corrono per le strade pubbliche testando le auto? Loro tutto bene? E le aziende che li "sponsorizzano"? 😇