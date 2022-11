Incidente, scuolabus tamponato da carro attrezzi: 4 studenti feriti

di Redazione web

Paura a Lodi per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus con a bordo 14 ragazzini fra gli 11 e i 12 anni, un autista e due professori tamponato questa mattina da un carro attrezzi in via Giacomo Matteotti a Casalpusterlengo (Lodi).

Lo scuolabus trasportava gli studenti di una scuola media di Codogno. Il carro attrezzi era del servizio per la riparazione degli impianti semaforici. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, quattro studenti sono stati trasportati all'ospedale di Lodi in codice verde con traumi lievi, mentre gli altri sono stati valutati sul posto. Oltre al personale medico, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

