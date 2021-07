Cambio di rotta per l’ex ministro all’integrazione e l’eurodeputata Cécile Kyenge Kashetu che indosserà il camice bianco per prendere da medico di base. Originaria della Repubblica Democratica del Congo, a partire da oggi 1° luglio, l’ex ministro ricoprirà per un anno il posto vacante della dottoressa Maria Teresa Guiotto per un anno nel quartiere Mortise-Torre, a Padova.

La Kyenge ha dato la propria disponibilità fino all'arrivo del nuovo titolare del posto senza aggravio di spesa per l’amministrazione sanitaria.

