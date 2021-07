Credeva fosse una macchia sull'unghia, poi la scoperta choc: 36enne salva grazie a un articolo letto sul web

Aveva notato una macchia sull'unghia ma non pensava fosse nulla di grave, poi scopre che in realtà è un tumore. Alana Severs, infermiera 36enne di Portsmouth, in Regno Unito, si è rivolta a uno specialista dopo aver letto per caso un articolo online in cui però ha rivisto il suo problema e ha deciso di andare dal medico.

Notando una macchia sull'unghia la donna non ha pensato potesse essere nulla di grave e per non farla notare si è limitata a metterci dello smalto sopra. Dopo aver letto un articolo sul web ha però deciso di farsi visitare e il suo medico di famiglia le ha prescritto una biopsia dalla quale è emerso che la macchia in questione era in realtà un tumore, un melanoma della pelle.

I chirurghi del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth hanno rimosso l'intera unghia di Alana più 5 mm di tessuto canceroso. Ora non ha più l'unghia ma è grata perché potrà continuare a vivere. La 36enne ha voluto raccontare la sua storia, come riporta la stampa locale, proprio perché nessun altro si trovi nella sua condizione e faccia tutti i controlli del caso per tempo. La donna ha trascurato la macchia per circa 3 anni e secondo i medici è stata molto fortunata a non aver avuto conseguenze più gravi. «Quello che pensavo fosse un passatempo frivolo, leggere un articolo online alle 23:00, mentre ero a letto, alla fine mi ha salvato la vita», ha infine ammesso Alana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 16:22

