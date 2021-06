Variante Delta, in GB impennata di contagi: oggi oltre 26mila casi. Ma i vaccini frenano i ricoveri

Continua l'aumento di contagi Covid nel Regno Unito, per via della variante Delta importata dall'India che alimenta ormai il 99% dei nuovi casi nel Paese. I dati di oggi del governo britannico vedono altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore, su quasi 900mila tamponi, un record nel Paese dallo scorso 23 gennaio.

Si tratta d'una nuova impennata, anche se l'effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime dosi salita al'85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%) continua per ora a frenarne l'impatto sull'incremento dei ricoveri negli ospedali e soprattutto sui morti giornalieri: non superiori a 14, in calo rispetto ai 23 registrati ieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:04

