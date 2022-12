Ischia, nuova frana dal costone: chiusa la strada per la spiaggia dei Maronti. Sono 54 le famiglie che vivono nella zona rossa

di Redazione web

L'isola di Ischia sta forse attraversando il periodo più difficile della propria storia. A causa del maltempo ci sono stati numerosi smottamenti e frane che hanno ucciso persone e costretto i cittadini a lasciare le proprie abiatazioni. Il terreno però non si ferma, anzi, continua a "scivolare". Questa mattina alle 10 si è verificata l'ennesima frana a Barano d'Ischia lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti.

Allerta maltempo

L'isola di Ischia è ancora in preda al maltempo: le condizioni meteo non accennano a migliorare e l'allerta resta gialla. Questa mattina c'è stato un altro smottamento proprio mentre le ricerche per ritrovare altre vittime continuavano.

Il comunicato della Prefettura di Napoli

Ci sono moltissime famiglie che nonostante la situazione critica in cui versa il territorio, non si sono volute allontanare dalle zone di pericolo. Il commissario Giovanni Legnini ha riferito in video collegamento da Casamicciola durante la conferenza stampa della Prefettura di Napoli: «Sono 54 le famiglie che vivono nella zona rossa di Casamicciola, a Ischia, che non si sono volute allontanare dalle loro abitazioni. Nei loro confronti, le forze dell'ordine stanno svolgendo un'opera di convincimento e persuasione, con la notifica dell'ordinanza di evacuazione emessa ieri».

Allerta meteo prorogata

Il meteo continua ad essere una minaccia per l'isola di Ischia ma anche per alcune altre zone, come: Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, estendendolo anche alle zone Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento. Fino alle 16 di domani, domenica 4 dicembre, ci saranno precipitazioni localmente intense.

