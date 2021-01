Irene, studentessa di 19 anni, stroncata in 15 giorni dalla leucemia

Irene, studentessa di 19 anni, stroncata in appena 15 giorni dalla leucemia. Il sorriso di Irene Righetti, 19 anni, spezzato da una forma acuta di leucemia: è morta in pochissimi giorni, viveva a Torreglia in provincia di Padova sui colli Euganei.

Era uno spirito creativo che manifestava attraverso l’apertura agli altri e l’impegno nello studio la sua grande voglia di vivere. Ma tante risorse ed il continuo supporto della sua famiglia non sono bastate a farle vincere la durissima battaglia contro un male che non perdona. Torreglia è sotto choc per la morte di Irene Righetti, 19 anni, studentessa all’istituto Ruzza di Padova, stroncata da una forma acuta di leucemia mercoledì scorso all’ospedale padovano, dove era ricoverata da alcuni giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA