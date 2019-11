Investe un cane e finisce contro un muro: 21enne in coma

Domenica 17 Novembre 2019, 09:42

E' in gravissime condizioni il giovane rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa notte, intorno alle 3, nel. Una sola auto coinvolta, alla guida della quale c'era un 21enne di Galatina, provincia di Lecce.Dalle prime notizie trapelate, il ragazzo ha investito un cane e deve quindi aver perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un muro lungo la strada provinciale Galatina-Collemeto. L'impatto è stato così violento che il giovane - ora si trova ora ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - ha sfondato con il corpo il lunotto posteriore dell'auto.