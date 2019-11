​Torino, feto di 15 settimane in un barattolo trovato in un'aiuola: era conservato in un liquido





Torino da un passante che stava passeggiando con il cane. L'uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri a cui ha consegnato il contenitore di circa 7 centimetri di altezza e tre di diametro con tanto di tappo, contenente liquido trasparente di conservazione, con all'interno un



Da un primo esame dei sanitari il feto dovrebbe avere tra le 10 e le 15 settimane. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il contenuto della provetta è stato analizzato dai medici dell'ospedale Sant'Anna di Torino. I carabinieri della compagnia Monviso stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'identità della persona che ha abbandonato nell'aiuola il contenitore col feto. Non è escluso, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che sia stata rubata da un qualche laboratorio. Domenica 17 Novembre 2019, 22:09

