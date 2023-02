Inflazione, Carlo Buttaroni (Tecnè): «I prezzi non torneranno mai come prima»

di Alessandra Severini

Carlo Buttaroni, sociologo e ricercatore di Tecnè, come legge i dati sull’ inflazione di gennaio?

«Quello che deve essere chiaro è che i prezzi non tornano mai indietro. Diciamo solo che i prezzi sono aumentati con minore velocità. Purtroppo l’inflazione è una tassa piatta che colpisce soprattutto i redditi più bassi. Lo sanno bene gli italiani: oggi 8 su 10 dicono che è lei il principale problema. Alla lunga anche i consumi rischiano di ridursi. Tutto il sistema economico rischia. Sui beni alimentari per esempio, non potendo ridurre la quantità sì ridurrà la qualità. Quindi prodotti più scarsi, magari provenienti dall’estero, dove la filiera non è garantita come in Italia. Ci potrebbe rimettere anche il made in Italy».

Che cosa ci attende?

«Nei prossimi mesi lo squilibrio fra capacità di spesa e costo del carrello continuerà. È vero che il sistema economico va meno peggio del previsto, ma ciò dipende dalle riconversione e dai risparmi energetici che hanno dato grande impulso al sistema. Questo non incide molto sulla vita delle persone, soprattutto del ceto medio che si è molto impoverito negli ultimi anni».

Cosa può fare il governo?

«Ci vorrebbe un’unità di intenti a livello europeo che però appare difficile. Mi pare che il governo stia facendo le cose giuste con le poche risorse che ha. Come dice anche l’Fmi, quando inflazione va così forte bisogna evitare interventi generalisti per ridurla. Per esempio ridurre le accise non era giusto, perché avrebbe favorito soprattutto i redditi alti. Meglio interventi di sostegno mirati a favore delle fasce più disagiate. Ciò che mi spaventa è che la storia ci insegna che per domare l’inflazione o si fanno interventi di tipo strutturale o si producono così tanti danni sociali da produrre il crollo della domanda».

Giovedì 2 Febbraio 2023

