Carovita, rallenta la corsa dei prezzi ma l’inflazione resta a 2 cifre: a gennaio in calo al +10,1%

L’inflazione rallenta nel mese di gennaio. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice si attesta al +10,1% su base annua, scendendo dal +11,6% del mese precedente. Il calo è dovuto principalmente alla riduzione dei prezzi del gas e dell’elettricità, mentre rimane alto il costo dei carburanti.

Bollette della luce, nel 2022 gli italiani hanno speso il 108% in più: per quattro su dieci un costo insostenibile

Carrello della spesa in frenata

Rallenta anche la corsa al rialzo del carrello della spesa, con un +12,2% dal +12,6% del mese precedente. Stessa dinamica si registra anche nell’eurozona: secondo la stima flash di Eurostat l’inflazione dovrebbe attestarsi all’8,5% a gennaio rispetto al 9,2% di dicembre. I numeri comunque per le tasche degli italiani rappresentano poca cosa. Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori, «il costo della vita continua a salire, anche se meno di prima. Per una coppia con due figli, l’inflazione al 10,1% significa una stangata pari a 3.188 euro su base annua, di cui 984 solo per mangiare e bere. Per una coppia con un figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 2.951 euro. In media per una famiglia il rincaro è di 2.532 euro».

Lollobrigida: 500 milioni per sostenere il potere d'acquisto

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha promesso nuovi sconti per l’acquisto di prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà: «Nella legge Bilancio abbiamo inserito un fondo di 500 milioni di euro per gli acquisti alimentari, rivolto a sostenere il potere di acquisto dei cittadini meno abbienti. Sono in corso incontri con i Comuni e la grande distribuzione per fare in modo che i beneficiari possano ottenere ulteriori sconti». Per i prossimi mesi si attende ancora un’inflazione in calo ma non così tanto da risollevare il potere di acquisto delle famiglie, che fra mutui, spesa e bollette, rischiano di ridurre ancora i consumi meno necessari.

