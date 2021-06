Infermiera negazionista rifiuta il vaccino: «Meglio senza stipendio che morta»

Un'infermiera rischia il licenziamento dopo essersi rifiutata di fare il vaccino. «Meglio senza stipendio che morta», afferma Barbara Squillace, infermiera a Chivasso, in provincia di Torino, una convinta no vax, sicura che il virus sia frutto di una dittatura sanitaria instaurata per negare i diritti. La donna si dice convinta di aver sviluppato gli anticorpi e di non aver bisogno del vaccino.

«Il mio organismo si difende da solo. Faccio una vita sana: non bevo, non fumo, vado al mare, faccio vita all’aria aperta, e ho sviluppato gli anticorpi», racconta a La Stampa, «stanno inoculando nelle persone una terapia genica che avrà effetti pazzeschi tra qualche anno». Non è l'unica che la pensa in questo modo e porta avanti le sue idee, per questo ribadisce: «Noi tutti che abbiamo lavorato in reparti Covid e non ci siano ammalati abbiamo capito che il nostro corpo aveva sviluppato gli anticorpi per difenderci. Siamo un bel gruppo. E continueremo ad andare dritte per la nostra strada».

