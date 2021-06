Covid in Italia, Rt ancora in calo a 0,68. Quattro Regioni verso la zona bianca, attesa per l'ordinanza

Covid in Italia, è il giorno del monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute, i cui dati porteranno alla nuova ordinanza del ministro Speranza con alcune regioni che potrebbero passare in zona bianca (Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto). Dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid emerge come l'Rt sia ancora sceso, attestandosi a 0,68 (con un range 0,65-0,75) dallo 0,72 della scorsa settimana. In diminuzione anche l'incidenza il cui valore nazionale sarebbe arrivato a 32 casi ogni 100mila abitanti rispetto a 47 della scorsa settimana.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 09:35

