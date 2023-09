Incidente a Vercelli, morto un ragazzo di 17 anni: lo scontro fatale tra la sua moto e un'auto

di Redazione web

Drammatico incidente stradale a Rossino, in provincia di Vercelli: lungo la strada provinciale per cause ancora in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Sulla moto viaggiava un ragazzo di 17 anni che è deceduto mentre un'altra persona è stata portata, invece, in codice rosso all'ospedale di Novara. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi dell'incidente.

Basejumper si lancia dalle Tofane e muore: Francis e la passione per l'adrenalina

Auto travolge e uccide due pedoni a Roma sulla Colombo: morta coppia di irlandesi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA