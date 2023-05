di Redazione web

Poche ore di agonia, poi in ospedale a Treviso dove è stato ricoverato subito dopo lo schianto, è morto il conducente del Fiat Ducato che ieri 15 maggio dopo le 19 in via Nova a Cittadella si è schiantato contro un pick up Dodge Ram. La vittima era di Tombolo, A.F. di 62 anni. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Versa ancora in pericolo di vita la passeggera che si trovava a fianco a lui, una donna di 53 anni residente a Cittadella. È ricoverata in Rianimazione a Padova i medici stanno facendo di tutto per salvarla. Illeso invece il conducente del pick up, un uomo di 68 anni residente a Galliera Veneta.

#Padova Furgone “esplode” nello schianto con il pick-up: un morto e un ferito gravissimo FOTO https://t.co/IRuz3kUkX8 — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

L'incidente è avvenuto frontalmente

Sulla dinamica esatta stanno lavorando i carabinieri. È l'ennesimo schianto che si verifica sulle strade dell'alta padovana. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si esclude una manovra azzardata, ma anche l'eccessiva velocità. I mezzi sono stati sequestrati in attesa di avere un quadro definitivo di cosa sia accaduto.

