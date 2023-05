Maltempo, mamma e figlia rischiano di annegare: i residenti le raggiungono a nuoto e le salvano

di Redazione web

Maltempo, nelle Marche e in Romagna la situazione è drammatica. Una mamma e sua figlia hanno rischiato di annegare e sono state salvate dall'intervento dei residenti. Diverse persone le hanno raggiunte a nuoto e le hanno messe in salvo. Intanto aumentano gli sfollati, oltre i mille.

Il salvataggio

La donna chiedeva aiuto, con in braccio la bambina, perché non riusciva ad uscire di casa. Alcuni residenti e vicini si sono accorti di quello che stava accadendo e si sono diretti verso l'abitazione a nuoto.

Lo sgombero di alcune case e abitazioni o la messa in sicurezza di persone in condizione di fragilità è la necessità in queste ore di massima allerta. Il gesto è stato un grande esempio di solidarietà che in momenti drammatici può fare la differenza.

Sono comunque numerose le operazioni di salvataggio nella zona tra il Ponte nuovo e il Ponte vecchio. Tante le persone in difficoltà, bambini e anziani bloccati nelle case vengono raggiunti dal personale delle forze dell'ordine e di soccorso. Auto e cortili sommersi d'acqua del fiume Savio.

Ore di apprensione per gli abitanti di Cesena che stanno vivendo una condizione disastrosa e preoccupante che tende a peggiorare.

Il sindaco

«Resistiamo e manteniamo la lucidità», afferma il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

«La priorità è salvare le persone - ribadisce in diretta Facebook stasera -. La situazione è disastrosa: state lontani dai fiumi».

Il sindaco esorta le persone a non trasformare la catastrofe in una tragedia e a prestare la massima attenzione.

