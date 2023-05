Investito e ucciso in bici da un camion a Bergamo: aveva 44 anni, fatale l'angolo cieco

di Redazione web

Un uomo di 44 anni è morto stamattina travolto da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta a Bergamo. L'incidente attorno alle 8,30 in via Zanica, nella periferia della città. L'uomo stava pedalando con la sua mountain bike, quando è stato investito dal mezzo pesante che pare stesse svoltando a destra per immettersi in una strada laterale.

Angolo cieco del camion fatale

L'autista, 45 anni, non avrebbe visto il ciclista, travolgendolo. Il 118 ha inviato sul posto automedica e ambulanza, ma per il quarantaquattrenne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Bergamo per i rilievi. La vittima indossava il caschetto.

