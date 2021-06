Incidente con 5 operai morti sulla A21, chi sono: Simone aveva 40 anni, Maurizio 55. Bruno stava per andare in pensione

Cinque persone sono morte in un tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A21, nei pressi di Piacenza: viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò che si è schiantato contro un tir ed è finito sotto il rimorchio. A perdere la vita tre italiani di 40, 55 e 67 anni e due marocchini di 40 e 51 anni.

Le vittime sono Simone Abeni, 40enne di Colombaro di Corte Franca, Maurizio Signoroni, 55enne di Adro, e Bruno Bacchi, 67enne anche lui di Adro, che stava per andare in pensione. Ancora ignote le identità dei due marocchini: il 40enne abitava a Castrezzato, il secondo a Covo, in provincia di Bergamo.

I cinque lavoravano per un'impresa edile bresciana e stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Secondo le prima ricostruzione della polizia stradale il furgone stava percorrendo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d'Arda, quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato violentemente contro il tir che lo precedeva.

Per quanto riguarda le cause dell'incidente, si ipotizza una distrazione o un colpo di sonno del guidatore. Il tratto in questione dell'autostrada è stato ieri completamente chiuso al traffico, per permettere l'intervento dei mezzi del 118 e dei vigili del fuoco intervenuti per i soccorsi, provocando ripercussioni e rallentamenti sul traffico della zona.

