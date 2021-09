Boato all'ora di pranzo: l'auto si è ribaltata due volte ed ha tranciato un palo della luce Foto

Ennesimo incidente sulla Strada provinciale SP24 che collega Tezze a Fontaniva in Veneto in zona Fratte oggi, sabato 11 settembre 2021, intorno alle 14. Una ford Fiesta guidata da una giovane donna si è ribalta due volte prima di schiantarsi sulla recinzione di una casa adiacente alla strada. Nel forte impatto, sentito anche a diverse centinaia di metri, è addirittura stato tranciato un palo della luce e diversi metri di recinzione. Il limite di velocità imposto su questo tratto di strada, che è di 50km/h. Dopo i primi soccorsi si sono radunati sul posto i numerosi abitanti della zona, spaventati dal forte boato. Il tratto di strada è stato chiuso per almeno 3 ore, e sono intervenuti 2 mezzi dei Vigili del Fuoco, una ambulanza e i Carabinieri.

LA DINAMICA

Si è trattato di una fuoriuscita autonoma con capovolgimento dell'auto - una Ford Fiesta - con a bordo D. P. A. una 19enne. Trasportata in ambulanza a Cittadella. Non sarebbe in pericolo di vita. Danneggiata la recinzione di un'abitazione e un palo Telecom.



Strada pericolosa: i residenti vogliono presentare un esposto in Procura

Da tempo i cittadini residenti su questo tratto di strada lamentano una situazione divenuta del tutto insostenibile. Un traffico senza precedenti con auto che sfrecciano ogni giorno più veloce con medie di 100 km/h di giorno e 150 km/h la sera e la notte, misure alla mano. La situazione è inoltre aggravata da centinaia di mezzi pesanti, TIR, mezzi da cantiere che spostano ghiaia ogni giorno a velocità di oltre 70-80km/h a tutte le ore del giorno e della notte. C'è l'intenzione da parte dei cittadini di avanzare un esposto in Procura per denunciare la situazione.





Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA