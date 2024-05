Rosalinda Cannavò: «Andrea sembra "incinto" anche a lui. Chiamiamo già la bambina con il nome che avrà»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si preparano a diventare genitori della loro prima bambina che dovrebbe nascere dopo l'estate: l'attrice dovrebbe partorire a settembre. Intanto, i due fidanzati stanno vivendo al massimo tutte le emozioni che porta la gravidanza, tanto che qualche giorno fa, il modello ha registrato alcune storie Instagram per spiegare ai suoi follower che è talmente entrato in empatia con la compagna, che gli sembra di essere "incinto" anche a lui. Nelle scorse ore, Rosalinda ha messo a disposizione dei fan il box delle domande e ha svelato alcuni dettagli riguardanti il parto e il nome della piccola.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò mette spesso a disposizione dei suoi follower il box delle domande e, proprio nelle scorse ore, qualcuno le ha chiesto se Andrea Zenga assisterà al parto.

Rosalinda e Andrea hanno, poi, registrato una storia insieme e l'attrice ha detto: «Ci chiedono chi dei due vizierà di più Chinu (il cagnolino, ndr) e chi la bambina? Vi devo dire che lui è davvero un coccolone, quindi non so come faremo».

Il nome della bambina

Ovviamente, tra le domande più frequenti ricevute da Rosalinda Cannavò non poteva mancare quella in merito al nome della bambina. L'attrice ha risposto: «Non siamo più indecisi sul nome, abbiamo già iniziato a chiamarla con il nome che avrà, però, può succedere che alla nascita, guardandola negli occhi, io cambi idea, per questo non lo abbaimo ancora detto».

