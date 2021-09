Valdagno, i vicini sentono la tv sempre accesa: 55enne trovato morto in casa

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto in casa, venerdì 10 settembre, poco dopo le 14, in Via San Rocco a Valdagno nel vicentino. Ad aprire la porta e fare la scoperta sono stati i Vigili del fuoco avvisati dai Carabinieri cui si erano rivolti i vicini di casa che sentivano cattivo odore e il rumore della televisione sempre accesa che arrivava dall'appartamento.

Decisamente insospettiti per la cosa e anche molto preoccupati, avevano allertato le forze dell'ordine. Una volta entrati in casa, i vigili del fuoco hanno fatto la tragica scoperta. La morte risale probabilmente a qualche giorno fa. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

