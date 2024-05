​Paris Hilton vieta lo smartphone alle figlie: «Non voglio che vedano certe cose sul web»

di Redazione Web

Gli smartphone sono ormai diventati, per molti, un'estensione della propria mano e Paris Hilton, auto proclamatasi inventrice del selfie, lo sa bene. Quei dispositivi sono stretti tra le dita quasi in ogni momento della vita, dalla mattina quando si allungano le dita per spegnere la sveglia, quando si va al bagno e persino quando si guida, nonostante la legge non lo permetta e sia un enorme fattore di rischio.

Il rischio, però, è esteso anche ad altre circostanze e sempre più spesso i genitori si trovano a dover fare i conti con la decisione di lasciare o meno che i propri figli utilizzino il cellulare. E, anche in questo caso, Paris non fa eccezione. La ricca ereditiera, infatti, da poco diventata madre per la seconda volta (sempre tramite maternità surrogata), ha affermato che farà il possibile per tenere i suoi bambini lontani dagli smartphone.

La scelta di Paris Hilton

Come riporta Cnbc, Paris Hilton ha preso la decisione di tenere le sue figlie lontane dallo smartphone (e dai social), almeno per un po': «Vedo molti bambini ricevere il cellulare quando sono davvero troppo giovani, e ci sono così tante cose online che non vorrei assolutamente che le mie piccole vedessero».

Infatti, la preoccupazione dovuta ai possibili danni di questi dispositivi sui giovani è stata discussa anche da Johnathan Haidt nel suo nuovo libro "The Anxious Generation" ("La generazione ansiosa"), in cui sostiene che l'accesso costante ai social media abbia portato allo sviluppo di un'epidemia di problemi di salute mentale.

Zach Rausch, ricercatore associato presso la NYU-Stern School of Bhusiness e collaboratore di Haidt, afferma che i bambini che hanno avuto accesso ai social media e agli smartphone già dalle elementari e medie hanno livelli più alti di ansia e depressione, e gli effetti maggiori sono localizzati all'inizio della pubertà: «La fascia di età tra i 9 e i 15 anni è quella in cui il danno è più significativo ed evidente».

Per mettere un freno a questo fenomeno, al bullismo tra gli adolescenti, al confronto social e alla depressione, Haidt e Rausch hanno elaborato quattro suggerimenti: niente smartphone prima del liceo (solo cellulari a conchiglia), nessun social prima dei 16 anni, togliere i telefoni dalle scuole e offrire ai bambini più gioco, più indipendenza e più pause.

