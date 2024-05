Mamma corre la maratona, il papà cerca di "sabotarla" al traguardo facendo leva sui suoi figli: «Avrei chiesto il divorzio»

di Hylia Rossi

Essere donna ha comportato per tanto tempo la necessità di sacrificare qualsiasi desiderio e aspirazione personale in favore della cura della casa e della famiglia. La prima preoccupazione doveva essere quella di realizzarsi come mamma, di dare ai propri figli tutto ciò di cui hanno bisogno e di mettere il loro benessere sempre al primo posto, accanto a quello del marito. Sono passati tanti anni, anni di lotte, proteste e ribellioni che hanno certamente migliorato la condizione della donna. Per quanto il traguardo sia ora all'orizzonte, non è stato ancora raggiunto.

Lo stesso non si può dire per Luciana Grandi, che è stata ripresa all'arrivo della maratona e che, a pochi passi dalla vittoria, ha visto i suoi due figli correrle incontro, rilasciati dal papà. Senza fermarsi e, anzi, scansandosi leggermente per evitare di finire tra le braccia dei bambini, Luciana ha passato il traguardo e si è conquistata il primo posto.

@sinomar_reporter Emocionante chegada da campeã da 2.a Meia Maratona @ladeirasdapenha , @lu_grandi seguida de perto pela vice campeã @leticia.dermatologista ♬ som original - Sinomar_Reporter

Il gesto del papà

La donna era concentrata sulla corsa, a pochi metri dal traguardo e dalla vittoria, quando ha visto i suoi figli correrle incontro.

Poi, continua a correre e finalmente passa il traguardo, aggiudicandosi il primo posto. Luciana Grandi esulta, allora, per la gioia di aver conquistato il podio della maratona in un'ora e 46 minuti e la soddisfazione di aver raggiunto il proprio obiettivo. Dietro, il papà ha ripreso i bambini e sembra guardare la compagna con espressione confusa, alzando le spalle a un altro spettatore vicino.

Il video è stato pubblicato su TikTok e gli utenti si sono scatenati nei commenti, criticando il gesto del papà e vedendo come l'ennesimo tentativo di ridurre il ruolo della donna a quello di mamma che, in quanto tale, avrebbe dovuto dare priorità ai propri figli anziché alla vittoria. C'è chi scrive «Io avrei chiesto il divorzio», e chi riflette, con amarezza: «Della serie "ricordati che non conta se vinci o se fai sacrifici, sei solo mia moglie e la loro madre».

Molti utenti, poi, apprezzano il fatto che la donna non sia corsa a scusarsi o ad abbracciare i bambini appena dopo aver tagliato il traguardo e si sia invece data il tempo di gioire del proprio successo. Infine, molti fanno presente che il marito avrebbe potuto semplicemente posizionarsi poco più avanti, oltre la linea d'arrivo, in modo da non disturbare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 12:18

