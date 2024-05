Monia La Ferrera, la foto sexy con Josh Rossetti scatena le critiche. Lei: «Non ho il diritto di essere felice?»

di Redazione web

Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono sempre più innamorati l'uno dell'altra e non hanno proprio intenzione di nascondere il loro sentimento o la loro storia che, ormai, dura da qualche mese. L'ex gieffina e il cantante trascorrono moltissimo tempo insieme nonostante vivano in due città differenti, lei a Catania e lui a Milano: quando possono volano da una parte all'altra dell'Italia.

Nelle scorse ore, Monia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Josh: lo scatto è sexy ma non traspare praticamente nulla. L'immagine, però, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Il post Instagram di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha pubblicato una nuova foto insieme al fidanzato Josh Rossetti. I due sono abbracciati, lei è in braccio al cantante che è girato di spalle, e scatta un selfie con il suo smartphone. La didascalia che accompagna l'immagine recita così: «Explicito», che è il titolo di una canzone, il tutto accompagnato dall'emoticon di una bomba.

Che i due insieme facciano scintille è chiaro perché entrambi non rinunciano mai a dedicarsi frasi d'amore o teneri pensieri ma, in fondo, che male c'è? Qualche follower di Monia pensa che lo scatto sia "un po' troppo" e commenta: «Secondo me hai tutto il diritto di farti una vita, ma hai due creature e ti comporti da adolescente» oppure «Anche io sono felice e innamorata ma ste foto non le faccio...».

La storia di Monia e Josh

Josh Rossetti, in un'intervista rilasciata a Radio Radio, ha raccontato com'è nata la storia con Monia La Ferrera: «Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta (Rossetti, ndr), Monia fu eliminata dalla casa, quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell’hotel, io uscivo dalla stanza, lei anche, ci siamo guardati e lei mi è letteralmente saltata in braccio perché eravamo sorpresi di vederci così. Erano due mesi che mia sorella parlava di me a Monia e lei mi aveva idealizzato, anche se non mi aveva mai visto».

