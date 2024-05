Sparatoria a Roma, in fin di vita l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra

di Mario Landi

Due auto che si inseguono, i primi colpi di pistola che vengono esplosi, una terza auto che si trova lì al momento sbagliato e uno dei proiettili che trapassa lo sportello del bagagliaio della Smart, conficcandosi nella schiena di una donna del 1943. La donna è in fin di vita.

Spari al Prenestino, morta un'anziana

Con un certo grado di certezza, in base anche alle prime testimonianze, sarebbe questa la ricostruzione della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio sulla Prenestina, all'altezza di via Riserva Nuova nella quale Caterina C., natali calabresi ma da anni residente nella Capitale, è rimasta gravemente ferita. L'obiettivo non era lei né la conducente e intestataria della Smart, Loredana B., classe 1960. Le due donne erano da poco uscite dal centro commerciale "Unico" e stavano tornando a casa quando da una Fiat 500 che inseguiva una Golf sarebbe iniziata la sparatoria. Diversi i colpi esplosi, come attesteranno anche i rilievi della Scientifica, giunta sul posto prima delle 18.30. La Smart finisce nella traiettoria sbagliata, la conducente che sente i colpi prova a defilarsi, accostando sulla destra ma un proiettile la centra.

La Squadra Mobile, che indaga sul caso, è propensa a escludere un loro diretto coinvolgimento nella sparatoria: le due donne sono incensurate, non hanno precedenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 12:13

