Incidente frontale tra due auto, Giorgia Pizzinato morta a 26 anni. Gravemente ferita una 38enne

Continua la scia di sangue sulle strade della Marca. Una giovane di 26 anni - Giorgia Pizzinato - è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi, 11 febbraio, in un incidente frontale con un'altra vettura, in via Pio X a Mareno di Piave (Treviso).

Cosa è successo

La vittima era da sola alla guida della sua auto, che si è scontrata con l'altra macchina, guidata da una donna di 38 anni, rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco​ arrivati da Conegliano, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna che è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem ed elitrasportata in ospedale. Niente da fare, invece, per la 26enne deceduta sul colpo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 13:15

