Auto contro un albero, morto bambino di 4 anni. La madre alla guida: «Ho preso sonno»

E' morto il bimbo di 4 anni coinvolto nel grave incidente stradale di oggi, sabato 11 febbraio, alle 13.50 sulla strada Pontebbana, a Visnadello di Spresiano (Treviso). La vettura condotta dalla mamma è finita contro un albero. La strada è rimasta bloccata per consentire gli interventi dei soccorritori sull'auto schiantata contro un albero: l'impatto è stato violento e la vettura, una BMW X1, si è completamente sfasciata. Nell'incidente un bambino di quattro anni è rimasto inizialmente gravemente ferito, portato in ospedale in codice 3 con l'elicottero è purtroppo deceduto poco dopo. Ferita anche la mamma, ricoverata in codice 2.

La mamma ha preso sonno al volante

Mamma e figlio risiedono non lontano dal luogo dello schianto. La donna ha 34 anni ed è originaria dell'Est. Le prime persone intervenute sul luogo dell'incidente hanno detto che la mamma è uscita sotto choc dall'auto dicendo: «Ho preso sonno».

La dinamica dell'incidente

L'auto condotta dalla 34enne è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, finendo contro un platano a bordo carreggiata. Sul posto i carabinieri di Treviso per i rilievi di legge. I primi a soccorrere il bimbo sono stati due dipendenti della Mom che erano nella macchina dietro a quella della mamma con il piccolo. Hanno estratto il bambino dall'abitacolo e lo hanno rianimato, poi è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito disperate e alla fine il suo corpiccino ha ceduto per le gravi ferite riportate.

