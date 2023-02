Giallo di Marghera, test del Dna su due donne scomparse: Isabella Noventa fu uccisa, Florina Simion non è mai tornata a casa

di Redazione web

Il cadavere ritrovato a Marghera potrebbe essere quello di Isabella Noventa, la donna uccisa nel gennaio di sette anni, il cui corpo non è mai stato ritrovato? Entro due mesi il test del Dna fornirà una risposta a questa domanda, che assilla i familiari della donna, ma anche gli inquirenti, che ancora non riescono a colmare quel buco di 23 minuti, subito dopo l'omicidio, per il quale sono stati condannati a 30 anni di reclusione i fratelli Freddy e Debora Sorgato.

Padre muore 11 anni dopo il tragico incidente del figlio: entrambi erano in moto. «Ora incontrerai il tuo caro Alessandro»

Speranza e illusione

Freddy ha sempre detto di aver gettato il corpo della donna nel Brenta, ma il suo cadavere non è mai stato trovato. Ma dopo la condanna in Cassazione, Paolo Noventa ha continuato e continua a cercare il cadavere della sorella, cosciente del fatto che quello rinvenuto a Marghera, lo scorso 30 gennaio, potrebbe rivelarsi l'ennesima delusione, scrive il Corriere Veneto.

Strage del Mottarone, al piccolo Eitan un maxirisarcimento: riceverà un milione di euro

Altre ipotesi

Intanto, però, spunta un'ulteriore indiscrezione, su Il Mattino di Padova, che non riguarda Isabella, ma un'altra donna, anche lei scomparsa nel nulla, anche lei senza un cadavere. Il 26 febbraio 2016 spariva Florina Simion, una giovane di 25 anni di Cazzago, provincia di Venezia, fidanzata con un uomo di 30 anni più grande, bidello in una scuola e residente a Chioggia. Tra i due quel giorno non ci fu mai un incontro e della ragazza non si seppe più nulla. Ora, il legale della famiglia Simion, dopo il rinvenimento dello scheletro a Marghera, ha chiesto che ci sia una comparazione genetica, nell'ipotesi che si tratti dei resti di Florina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA