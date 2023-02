Frontale tra auto al bivio, Saverio muore nello schianto

Un uomo di 58 anni, Saverio Gallo, di San Giovanni in Fiore (Cosenza), è morto ed altre quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente stradale accaduto lungo la statale 107, nel territorio del comune di Cotronei. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una delle quali era condotta da Gallo.

Le due vetture, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate frontalmente in prossimità del bivio «Sant'Anastasia». Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco ed al personale del 118.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 23:21

