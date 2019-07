Si schianta in auto contro un pullman per colpa del temporale: morta a 27 anni

COMELICO SUPERIORE - Una giovane di 27 anni di Auronzo, G.C., è morta oggi, 3 luglio, poco dopo mezzogiorno finendo con l'auto contro una corriera mentre percorreva la Statale 52 carnica, in località Valgrande a Comelico Superiore nel bellunese.



Al vaglio dei carabinieri la dinamica dello schianto. Da quanto si è appreso la ragazza stava affrontando una curva a destra quando avrebbe perso il controllo dell'auto, invadendo la corsia opposta. In quel momento c'era un forte temporale in corso. Mercoled√¨ 3 Luglio 2019, 16:36

