Incidente mortale a Melicucco, tre morti: anche una bambina di 4 anni

Incidente mortale in provincia di Reggio Calabria. Tre persone sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di Polistena.

C'è anche una bambina di quattro anni tra le vittime dello scontro frontale avvenuto sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. La piccola, che è deceduta appena giunta nell'ospedale di Polistena, era a bordo della Bmw. Nell'auto c'era un'altra minore anche lei in gravissime condizioni, che è stata trasferita in elisoccorso in una struttura ospedaliera di Messina. Le due bambine, da quanto si è potuto apprendere, erano sulla Bmw che si è scontrata con l'Alfa Romeo il cui conducente è deceduto.

Cosa è successo

L'incidente stradale che ha coinvolto due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, è avvenuto, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada.

La piccola vittima

Le urla strazianti in ospedale

Oltre alla bambina deceduta e a quella rimasta gravemente ferita a bordo della Bmw, una delle due vetture coinvolte, viaggiavano anche una donna che è morta sul colpo e due persone, il conducente e un'altra donna seduta al suo fianco, entrambe rimaste ferite. L'altra vittima, morta sul colpo, è il conducente dell'Alfa Romeo che viaggiava da solo. L'uomo e la donna feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Polistena. La statale 682, teatro dell'incidente stradale, è provvisoriamente chiusa al traffico e la circolazione è deviata sulle arterie locali. Scene strazianti in ospedale dove sono arrivati alcuni parenti delle vittime.

