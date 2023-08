Scontro tra auto e moto, il terribile incidente nel Barese: morto un 25enne e due feriti

di Redazione Web

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Grumo Appula alla frazione di Mellitto, in provincia di Bari.

La vittima è un uomo di 25 anni, di Toritto, che era in sella, con un'altra persona, a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un'auto che procedeva in senso opposto.

Il terribile schianto

Il 25enne è morto sul colpo, il passeggero della moto è stato soccorso e condotto dal personale del 118 in condizioni gravi al Policlinico di Bari. Uno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito in modo lieve.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Grumo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 19:52

