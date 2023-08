Ruba una moto a un poliziotto, perde il controllo durante l'inseguimento e si schianta: Nicolas muore a 23 anni

di Redazione Web

Ha rubato una moto, poi il terribile incidente. Nicolas Sansonna, già noto alle forze dell'ordine di Chieri, ha perso la vita a causa dell'ultima sua malefatta. Il 23enne è morto dopo l'inseguimento messo in atto dalla polizia locale che lo aveva fermato per un controllo.

Il giovane è morto in curva sulla statale 453 a Vessalico, in provincia di Imperia, quando, a causa della folle velocità per fuggire agli agenti, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra.

La ricostruzione

Intorno alle 13, stava guidando una moto Kawasaki che aveva rubato pochi minuti prima.

Secondo quanto ricostruito, la moto aveva le chiavi inserite nel quadro e appartiene a un poliziotto in vacanza in Riviera. Da lì ne è scaturito un inseguimento a tutta velocità nella trafficata strada statale, ma qualcosa è andato storto. Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra senza coinvolgere altri veicoli. La caduta non gli ha lasciato scampo, il 23enne è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 17:14

