Auto tampona un tir: scende e viene investito e ucciso da un altro veicolo

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi - 9 novembre - lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, direzione Trieste: si è verificato poco prima delle 18 coinvolgendo un'auto che ha tamponato un camion. Dopo l'allarme immediato l'invio da parte degli infermieri della Sores di una automedica e di una ambulanza provenienti da Latisana. Purtroppo il conducente dell'auto, un 35enne carnico, che era sceso dal veicolo incastrato sotto il tir è stato travolto da un altro veicolo in transito, i traumi sono stati gravissimi.

L'uomo è deceduto sul colpo. Ferito anche il passeggero rimasto a lungo incastrato fra le lamiere. Cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale: la vittima non è comunque il camionista del tir tamponato come pareva in un primo momento. Sul posto dei Vigili del Fuoco e il personale dell'autostrada.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 20:16

