Incidente in laguna di Venezia. Scontro tra vaporetto e ferry boat: una persona ferita e tanti danni FOTO

Ferry boat di linea si scontra con un vaporetto di servizio al Tronchetto a Venezia. L'incidente nautico è accaduto in laguna a Venezia questa mattina, martedì 15 novembre, probabilmente causato dalla scarsa visibilità per la fitta nebbia. Il motobattello, sul quale viaggiava solo personale Actv, ha riportato danni ingenti e nello schianto almeno una persona è rimasta ferita, portata in ambulanza verso l'ospedale. Le altre persone a bordo hanno subito solo contusioni.

I testimoni

Secondo le testimonianze dei presenti, all'interno del vaporetto, pesantemente danneggiato a causa dello schianto, si trovavano almeno sei persone, una delle quali, ferita, è stata condotta in ospedale dal Suem.

Il Metamauco non ha riportato danni ed ha ripreso il servizio di linea, con l'autorizzazione della sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Venezia. Il vaporetto ha invece riportato danni, in particolare alla copertura della cabina passeggeri, mentre lo scafo è rimasto integro, ed è a disposizione delle autorità competenti per la verifica e la dinamica dell'accaduto.

Incidente scampato a San Marco

Sempre in mattinata, la prontezza di riflessi e la frenata vigorosa di un comandante della linea 2, diretta a San Marco, ha impedito che un altro vaporetto andasse a scontrarsi contro un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale della Giudecca.

