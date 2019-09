Motoscafo in gara offshore contro diga a Venezia: morti il campione di motonautica Buzzi e due compagni

Tre morti e un ferito nello schianto avvenuto questa sera in laguna a Venezia poco dopo le 21. Un offshore da gara cercava di battere il record sul percorso Montecarlo-Venezia e proprio in vista dell'arrivo, con i cronometristi ad attenderlo, si è schiantato violentemente contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Stava quindi entrando in laguna. Sul posto si trovano i Vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di Porto.



A bordo della barca c’era Fabio Buzzi, ingegnere e imprenditore di Lecco, pluricampone di motonautica: era suo il record che cercava di superare. Aveva 76 anni. Non è chiaro come l’equipaggio non abbia visto l’ostacolo.

I corpi dei primi due deceduti sono stati recuperati subito, mentre un terzo componente dell'equipaggio risultava disperso. È stato individuato poco dopo, anch'egli deceduto, dai vigili del fuoco. L'incidente, con il buio fitto, sarebbe avvenuto davanti alla sulla 'lunatà, una diga artificiale fatta di grossi massi calati sul fondale costruita a protezione delle opere del Mose, a sud della diga di San Nicolò del Lido.



Campione di motonautica. Fabio Buzzi aveva 76 anni. Le altre due vittime, ha riferito sempre Montevoci, sono due piloti inglesi - non si conoscono al momento i loro nomi -. Ferito gravemente nell'incidente un altro pilota italiano, Mario Invernizzi, trasportato in ospedale. La potente imbarcazione, lunga una ventina di metri e con motori che consentono di raggiungere velocità massime di 70 nodi (circa 130 km/h), era partita da Montecarlo ieri mattina, verso le 11, e stava tentando di battere il record della traversata. Quando si è schiantata era ormai nei pressi del traguardo, al Lido.

Martedì 17 Settembre 2019, 22:48

