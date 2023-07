Schianto terribile tra furgone e tir, Giuseppe è morto a 60 anni: denunciato il collega per omicidio stradale

di Redazione Web

È stato denunciato per omicidio stradale un operaio di 49 anni che lo scorso martedì era alla guida del furgone che ha tamponato un autoarticolato sulla statale 96 nel tratto compreso tra Toritto e Altamura, in provincia di Bari. Nel terribile schianto è morto Giuseppe Picerno, operaio di 60 anni originario di Gravina in Puglia, collega del 49enne.

<h2> Il terribile incidente </h2>

Le indagini sono affidate ai carabinieri e sono coordinate dal magistrato della Procura di Bari Claudio Pinto. Ai militari toccherà stabilire le cause e la dinamica dello scontro mortale e utili agli accertamenti investigativi saranno le analisi e le consulenze tecniche che saranno effettuate sui due mezzi e sui cellulari della vittima, del 49enne e del conducente del tir che sono stati sequestrati. La salma del 60enne è stata restituita alla famiglia e domani mattina nella chiesa dello Spirito Santo di Gravina si svolgeranno i funerali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 21:35

