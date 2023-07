Travolto dalla moglie con l'auto durante il temporale, l'assurdo incidente dopo la caduta in bicicletta: morto un 53enne

di Redazione web

Travolto e ucciso dalla moglie mentre torna a casa in bicicletta. Un uomo di 53 anni è morto a Prevalle (Brescia). L'uomo, di origini indiane, era in bicicletta seguito dalla moglie e dalla figlia in auto quando è caduto ed è stato investito e ucciso.

Vigile del fuoco morto a Ivrea: incidente stradale con l'autopompa mentre andava a spegnare un incendio, feriti due colleghi

Donna incinta di 7 mesi muore con il bambino in grembo nello scontro con un coccodrillo: nell'auto anche gli altri tre figli di 6, 11 e 13 anni

Morto investito dalla moglie

L'incidente è avvenuto mercoledì 19 luglio alle 22.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'accaduto. La donna, 45 anni, era alla guida di una utilitaria Suzuki, è rimasta ferita in modo lieve e trasferita in ospedale da un’ambulanza del Van di Nuvolento, ricoverata in codice giallo. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA