Valentino ucciso a 15 anni, l'autista resta in carcere. Il gip: «Ha cercato di minimizzare, niente domiciliari»

Deve restare in carcere Bogdan Pasca, il 32enne arrestato lunedì sera per omicidio stradale per aver travolto a bordo di un furgone, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, è morto, mentre la ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Lo ha deciso oggi, dopo l'interrogatorio di ieri, il gip di Milano Lidia Castellucci che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, difeso dal legale Daniela Silvestre. La ragazza ferita, che ieri ha compiuto 16 anni, è in condizioni gravi ma stabili: ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano, la prognosi resta riservata.

